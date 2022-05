Cocciniglia sui pini a Fiumicino, Bonanni e Magionesi: “Da FdI solo fake news”

Fiumicino – “Leggiamo un bizzarro comunicato stampa di un circolo di Fratelli d’Italia secondo cui i pini della pineta monumentale di Fregene e di villa Guglielmi starebbero morendo per via della cocciniglia nell’indifferenza più totale. Niente di più falso”. Così Barbara Bonanni e Paola Magionesi, presidenti rispettivamente della commissione Territorio e della commissione Ambiente, iniziano la replica alle parole di Gianluca Tripolini (leggi qui).

“La vaccinazione dei pini della pineta di Fregene è stata completata dalla ditta incaricata dall’assessorato alla Riserva Statale, che è competente dell’area – spiega Bonanni -. In più sono stati vaccinati anche i pini di via di Castel San Giorgio, viale di Porto, viale Maria, Praia a Mare e via Monti dall’Ara”.

“L’assessorato all’Ambiente – aggiunge Magionesi – ha inoltre iniziato la vaccinazione degli alberi della villa di via Maiori, la cui infestazione era stata valutata dai tecnici a livello 3 (quindi di massima urgenza), e la prossima settimana inizierà a Villa Guglielmi dove il livello è pari a 1. Naturalmente, come buon senso vuole, si interviene per ordine di priorità”.

“Ricordiamo anche che c’è un’ordinanza del Sindaco che riguarda i privati proprietari di pini, perché la cocciniglia non distingue certo tra pini pubblici e privati – spiegano -. A loro è fatto obbligo di intervenire per salvare i propri alberi oltre che per evitare che le piante private diventino veicolo di diffusione della cocciniglia stessa mentre il Comune si occupa delle aree pubbliche”.

“Tutti questi interventi sono noti alle forze politiche presenti in consiglio – spiegano le presidenti -, perché ne sono stati illustrati i dettagli in entrambe le commissioni. Però qualcuno è sempre distratto o preferisce fare polemiche sterili basate su nulla. Non c’è alcuna indifferenza da parte dell’amministrazione, ma interventi che durano da oltre un anno“.

