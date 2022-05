Cocciniglia-tartaruga all’attacco, Tripolini (FdI): “La Pineta di Fregene e Villa Guglielmi stanno morendo, nell’indifferenza generale”

Fiumicino – “A parole sono tutti ambientalisti, soprattutto certa sinistra che non perde occasione di farne una bandiera politica, poi accadono vere e proprie tragedie sotto i nostri occhi e nessuno se ne occupa. Come l’aggressione indiscriminata e letale alle nostre pinete da parte della cosiddetta cocciniglia tartaruga, che sta passando sotto silenzio”. A parlare è Gianluca Tripolini, del circolo di Fratelli d’Italia “Leonardo da Vinci”.

“La pineta monumentale di Fregene è gravemente compromessa, e adesso anche gli alberi di Villa Guglielmi sono sotto attacco. Ciò che dispiace – afferma Tripolini – è che mi risulta che il Comune sia stato allertato per tempo, ma che non abbia preso le necessarie precauzioni o messo in campo gli indispensabili interventi per contrastare le aggressioni.

Sono aggressioni che portano alla morte dei pini, con conseguente disboscamento dei nostri polmoni verdi. Fiumicino ha un territorio vasto, è vero, ma non si può non essere attenti ai due principali polmoni verdi frequentati dai cittadini, a Fregene e a Isola Sacra. E’ una colpevole disattenzione, che speriamo possa essere recuperata in fretta, sperando si faccia ancora in tempo.

Gli alberi ovviamente non si lamentano, non gridano, non fanno manifestazioni, ecco perché nessuno se ne accorge. Ma – conclude Tripolini – sono uno dei beni più preziosi per l’intera collettività. E non è tollerabile trascurarli”.

