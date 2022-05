“Dante per tutti”: al Teatro dei Contrari di Roma anticipazione della nuova rassegna sul Medioevo

Roma – Si inaugura al Teatro dei Contrari di Roma una rassegna dedicata al Medioevo e a Dante. A curarla è lo storico dell’arte Luca Maria Spagnuolo con Dante per tutti, nato come lectura dantis e che ora torna come progetto di divulgazione culturale.

Non solo Dante e Divina Commedia ma anche letteratura e devozione popolare saranno i temi approfonditi negli appuntamenti previsti nella prossima stagione. Con l’incontro inaugurale, il 15 maggio alle 19.30, si toccherà la tematica della misericordia divina, presente nella letteratura religiosa e nei racconti agiografici popolari.

Oggetto dell’incontro saranno, quindi, alcuni di questi testi di autore ignoto che animano la colorita e variegata letteratura popolare medievale. Si parlerà dei santi Teofilo e Antonio di Vienne, i quali hanno entrambi sottoscritto dei patti demoniaci. Echi di queste leggende sono rintracciabili in testi popolari moderni che saranno letti nel corso dell’incontro.

Tra i più grandi “salvati” della storia e della letteratura vi è Manfredi di Svevia, che Dante incontra nel Canto III del Purgatorio, i cui versi conclusivi saranno letti e commentati.

Dante per tutti è un progetto ideato e curato da Luca Maria Spagnuolo, storico dell’arte e studioso del Medioevo. Nato nel 2015 presso un’associazione culturale romana, Dante per tutti ha ottenuto il patrocinio della Società Dante Alighieri e ha successivamente ampliato la propria attività in varie manifestazioni della Capitale (Letture d’Estate, Lungo il Tevere… Roma) e in altre città italiane.

Nato come lectura dantis, Dante per tutti si è col tempo trasformato in progetto di divulgazione della cultura medievale. Oggetto degli incontri sono, in particolare, leggende, copioni teatrali e testi giullareschi databili tra il Duecento e il Quattrocento.

