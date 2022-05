Estate 2022, le linee bus Atac per le spiagge di Ostia: orari e fermate

Ostia X Municipio – Tornano attive le linee mare Atac 07 e 062.

Linea 07: da stazione Colombo – via Litoranea – Cancelli – Torvaianica/Campo Ascolano, è attiva tutti i giorni e potenziata nei feriali.

Per viaggiare sulla linea 07, anche all’interno del comune di Pomezia, sono validi i titoli di viaggio #Metrebus zona A.

Orari:

festivi: prima e ultima da Colombo 7.40-21.30; prima e ultima da via Litoranea 8.10-22.00

feriali: prima e ultima da Colombo 6.30-21.30; prima e ultima da via Litoranea 7.05-22.00

Linea 062: da Porto di Roma a Castel Porziano, con fermate alle stazioni Lido Centro e Colombo della Roma-Lido.

Orari festivi e feriali:

prima e ultima partenza dal Porto di Roma – via Domenico Baffigo: 7.00-22.00

prima e ultima partenza da Castel Porziano/lungomare Amerigo Vespucci: 7.45-22.45

