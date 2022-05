Festa della mamma: un dono speciale per una persona speciale, con i regali solidali di Farmacisti in aiuto

La mamma è sempre la mamma… e come ogni anno a lei viene dedicata un’intera festa che nel 2022 si celebra l’8 maggio: la Festa della mamma è una ricorrenza speciale dedicata a colei che ci ha donato la vita e che ci insegna come affrontarla. A lei sarà riservato per sempre un posto d’onore nel nostro cuore ed è a lei che saremo per sempre legati, anche da adulti. Per rendere questo giorno ancora più speciale Farmacisti in aiuto ricorda che spesso i regali più significativi sono quelli che vengono dal cuore:

“Al posto dei soliti fiori o cioccolatini un regalo solidale può davvero lasciare il segno – spiega Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in aiuto -. Ricevere un regalo che si trasforma in solidarietà resta uno dei gesti di amore ed altruismo più grandi, che regala gioia e speranza a chi è meno fortunato. La scelta è molto ampia: la somma devoluta può essere destinata a diversi progetti della nostra Onlus, come ad esempio ‘Fondo di Solidarietà’ per aiutare le famiglie in difficoltà del Comune di Fiumicini, oppure ‘Dona una speranza’, senza dimenticare le nostre numerose altre iniziative”.

“Certo, un regalo tangibile è sempre bello da vedere –sottolinea il Presidente -. E’ bello per gli occhi e fa figura. Ma il segno che può lasciare un regalo solidale non è equiparabile a nessun altro dono. Per questo crediamo che i regali solidali siano il modo migliore per provare l’affetto nei confronti delle persone a noi più care”.

“Vedere che si usa sempre di più scegliere di regalare solidarietà, invece dei soliti doni materiali ci riempie di orgoglio – conclude il Presidente -. Ogni mamma sarebbe fiera di ricevere un regalo così speciale”.

A chi sceglie di fare un regalo solidale e a chi lo riceve, lasciando i relativi recapiti, Farmacisti in aiuto invierà una lettera di ringraziamento a testimonianza della donazione effettuata, in cui verrà indicato in cosa verrà trasformata (alimenti, medicine, ecc…) e la scheda del progetto scelto.

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che riduce notevolmente l’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567