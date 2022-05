Fiumicino – Un prestigioso riconoscimento agli studenti meritevoli del territorio: si è tenuta oggi, 03 maggio 2022, nell’aula consiliare del Comune di Fiumicino, la cerimonia per la consegna delle borse di studio ai migliori studenti e studentesse che si sono diplomati nell’anno accademico 2020/2021 e laureati nell’anno accademico 2019/2020 con il massimo dei voti.

Un’occasione per ricordare quanto la cultura e l’istruzione siano importanti e per spronare i giovani a puntare sempre in alto: “Come ogni anno oggi, insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, all’assessore alla Scuola Paolo Calicchio ed al dirigente della Cultura Emilio Scalfarotto, abbiamo consegnato in aula consiliare le borse di studio – ha dichiarato in sindaco Montino -. Ai 15 diplomati va una borsa di studio di 333 euro ciascuno, ai 27 laureati di 500 euro. Abbiamo, per quest’anno che segue i difficili mesi di pandemia, aumentato i fondi per le borse di studio da 10000 a 18.500 e con il nuovo regolamento abbiamo premiato per la prima volta anche i ragazzi che abbiano svolto una tesi di laurea con oggetto il nostro territorio. L’aumento del numero di premiati, in particolare dei laureati, testimonia l’impegno che i nostri giovani mettono ogni giorno nello studio e questo ci fa molto piacere. Il nostro è un piccolo contributo ma che ci teniamo a dare come attestato di apprezzamento e stima verso il grande sforzo che hanno fatto e continueranno a compiere anche in futuro”.

Foto 3 di 4







“Ringraziamo il dirigente Scalfarotto e gli uffici – conclude il Sindaco – che ogni anno si impegnano per garantire le borse di studio. È un appuntamento che ci piace ripetere ogni anno, una sorta di in bocca al lupo agli studenti e alle studentesse emerite del nostro Comune”.

“Sono anni – ha aggiunto il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – che il Comune ha deciso di investire risorse seppure simboliche nel riconoscimento di un percorso di studi intrapreso dai nostri ragazzi e ragazze. Ognuno di loro ha una storia e noi gli auguriamo di poter continuare gli studi o lavorare, fare quello che piace veramente seguendo le proprie aspirazioni e i propri sogni”.

“Mi è dispiaciuto non essere fisicamente presente a causa del Covid – ha affermato l’assessore Calicchio – ma solo in collegamento videotelefono. Voglio fare i complimenti ai ragazzi che si sono diplomati e laureati in mesi di grande difficoltà per loro a causa della pandemia. Il percorso nel mondo prosegue e avranno ancora molto da fare, ma ora è giusto che si godano questo momento con la propria famiglia“.

Clarissa, studente premiata: “Un onore ricevere questa preziosa opportunità”

“E’ stato un onore ricevere questo premio ed bello veder riconosciuti anni di sacrifici e dedizione allo studio”. A parlare è Clarissa Montagna, una delle vincitrici della borsa di studio.

“Il Comune ha sempre dimostrato attenzione per noi giovani studenti – sottolinea Clarissa – e l’assegnazione delle borse di studio ne è la prova. Io ho conseguito la Laurea Magistrale in Media, Comunicazione digitale e Giornalismo con 110 e lode, ma a causa pandemia da Covid-19, non ho potuto discutere la tesi in presenza ed è stato fatto tutto online da casa. La mia tesi, dal titolo ‘Costruire la realtà – Rappresentazione mediale, processi di selezione e manipolazione delle notizie’ non parlava del nostro territorio, ma del modo in cui si fa informazione e come si diffonde attraverso i media. Sono doppiamente felice del traguardo raggiunto, perché con questa cerimonia in qualche modo è come se avessi vissuto in presenza la consegna della Laurea”.

“Un altro prestigioso traguardo raggiunto – conclude -. Ringrazio l’Amministrazione per avermi dato questa preziosa opportunità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link