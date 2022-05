Fiumicino, inaugurato il Waidy Point di Acea Ato 2: orari e servizi del nuovo sportello digitale

Fiumicino – È stato inaugurato questa mattina, presso la sede del Comune di piazza Grassi, il primo Waidy Point Acea Ato 2 di Fiumicino. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Esterino Montino, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, il vicesindaco Ezio di Genesio Pagliuca, Francesco Barbaro e Annalisa Manzo, rispettivamente responsabile Sostenibilità e Rapporti col territorio e responsabile Commerciale di Acea Ato 2.

“Questo sportello, a cui si accede su appuntamento, è dedicato alle utenze idriche, quindi acqua e fognatura – ha precisato l’assessore Caroccia -. Allo sportello sarà presente un’operatrice dell’assessorato che faciliterà il collegamento in video con l’operatore di Acea Ato 2 che agisce dalla sede dell’azienda”.

Waidy Point è lo sportello digitale dedicato ai clienti del servizio idrico che svolge in versione digitale le stesse funzioni del tradizionale sportello fisico. Il cliente, assistito da un addetto presente sul posto, potrà contattare in video chiamata l’operatore di Acea Ato 2 ed effettuare tutte le operazioni commerciali legate alla gestione della sua fornitura idrica.

II Waidy Point di Fiumicino sarà aperto al pubblico a partire dal prossimo 10 maggio ogni martedì dalle ore 9 alle ore 13 (festivi esclusi, ultimo appuntamento ore 12.30), solo su appuntamento che si può prenotare chiamando il numero verde commerciale 800 130 331.

“Alla prenotazione, al cliente viene comunicato l’elenco dei dati e dei documenti da portare con sé, in base alla richiesta – ha spiegato Barbaro – e viene inviato un codice QR che poi sarà utilizzato per avviare la videochiamata. La postazione è dotata di stampante e scanner, per consentire di scambiare e ricevere documentazione a distanza e completare qualunque tipo di pratica commerciale. Ringrazio il Comune di Fiumicino – ha concluso Barbaro – perché il sindaco e l’assessore sono stati tra i primi a mostrare entusiasmo verso questo progetto. E oggi, finalmente lo vediamo realizzato”.

“Prosegue l’opera di digitalizzazione sul territorio per dare una risposta diretta ai cittadini senza costringerli a spostamenti e lunghe file – ha aggiunto il sindaco Montino -. È un metodo che anche le altre aziende che forniscono servizi dovrebbero adottare, perché permette anche di abbattere i costi per le aziende stesse, pur avendo un punto di riferimento sui territori. Qui i nostri cittadini saranno supportati direttamente dal personale del Comune e di Acea Ato 2 per le loro esigenze, grazie all’apporto tecnologico che consente di accorciare i tempi. Sono certo che, grazie alla collaborazione con Acea, nei prossimi giorni potremo fare decollare bene questo servizio”.

Per i clienti che preferiscono limitare gli spostamenti e che sono dotati di uno smartphone e connessione internet oppure di un computer con webcam, è disponibile il servizio di sportello digitale a distanza accessibile anche da casa.

Anche il servizio di sportello digitale a distanza è su prenotazione ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, e il sabato dalle ore 9:00 alle 12:30 (festivi esclusi). Per fissare un appuntamento con lo sportello digitale accessibile dal proprio PC si può chiamare il numero verde commerciale 800.130.331 o utilizzare l’Area Clienti MyAcea.

