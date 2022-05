La ministra Dadone porta ad Ostia il tour dedicato ai giovani “Neet”

Ostia – Il Neet Working Tour, iniziativa promossa dalla ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, fa tappa a Ostia.

Nella location simbolica dello Skate park, rinato dopo anni di abbandono (leggi qui), sarà allestito il truck e il villaggio itinerante per la sesta tappa del giro d’Italia per ingaggiare, attivare e coinvolgere i giovani cosiddetti “Neet”, ovvero quei ragazzi che non studiano né lavorano.

L’evento si svolgerà nella piazza antistante lo Skate park, in Via Nostra Signora di Bonaria 13, a partire dalle ore 16:00. Sarà il momento per raccontare dal palco del truck esperienze positive di giovani capaci di portare un cambiamento nella società.

“La scelta dello Skate Park di Ostia per la tappa romana del Neet Working tour non è casuale – commenta Fabiana Dadone -. Ho voluto far tappa in un luogo che ho conosciuto l’anno scorso e che mi ha colpita per la capacità di aggregare giovani e giovanissimi intorno ad uno degli urban sport più amati di sempre”.

“Quella struttura – dice la ministra – è un esempio di riscatto, grazie all’attenzione dell’allora amministrazione capitolina, dopo anni di abbandono che si è resa centro di aggregazione, spazio tutto a disposizione dei ragazzi e ragazze. Avvicinarci come istituzione portando i nostri progetti e programmi nelle piazze frequentate da loro quotidianamente penso possa essere il miglior modo per abbattere i muri che distanziano le istituzioni dalle persone, soprattutto quando si parla di argomenti complessi come quello dell’orientamento/formazione o della scelta del lavoro”. (fonte: Ansa)

