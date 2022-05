Omicidio a Frosinone, 36enne accoltellata: fermato l’ex fidanzato sulla spiaggia di Sabaudia

Sabaudia – E’ stato visto vagare seminudo in stato confusionale sulla spiaggia di Sabaudia a Torre Paola nel pomeriggio di oggi poco dopo le 17. I passanti hanno dato l’allarme e i Carabinieri hanno presto collegato l’uomo, un 38enne, al ritrovamento del cadavere della sua ex uccisa a coltellate nel centro di Frosinone.

E’ stato proprio dopo aver trovato il 38enne che gli inquirenti hanno svolto accertamenti per risalire alla famiglia di quest’ultimo e, invece, si sono trovati di fronte alla macabra scoperta: la morte della 36enne. Un omicidio che risalirebbe alla serata di lunedì 2 maggio.

Gli investigatori hanno accertato che la relazione tra i due era finita di recente ed è su questo punto che si concentrano le indagini, mentre il 38enne è stato trasportato in ospedale, al Goretti, in stato di fermo, in attesa di essere ascoltato dal Sostituto procuratore.

