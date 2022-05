Piazza delle Benedettine a Fondi, prosegue la raccolta firme contro il progetto di riqualificazione

Fondi – “I sottoscritti Cittadini residenti nel Comune di Fondi, relativamente al recupero e riqualificazione di Piazza delle Benedettine (il cui Progetto di fattibilità è stato approvato dalla Giunta con Deliberazione n. 25 del 02.02.2022), intendono esprimere la propria contrarietà in quanto tale opera architettonica andrebbe a snaturare il contesto storico dell’area, pertanto chiedono la sospensione dell’iter progettuale evitando che giunga alla fase definitiva prima ed esecutiva poi. Chiedono, infine, l’apertura di un Concorso di Idee rivolto a giovani professionisti per una reale riqualificazione dell’area in questione”.

Sabato 23 aprile, in Piazza Emilio Rosati, nel giro di poche ore, “la Petizione promossa dal nostro Movimento di Partecipazione Politica ha già raggiunto numeri importanti. Con l’adesione di centinaia di Cittadini – ha precisato il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera -, tra residenti e commercianti della zona.

Da oggi, per tutta la settimana, dalle 19 alle 20.30, sarà possibile firmare anche presso la Sede di via Roma 64. Invitiamo tutti a farlo, portando con sé un documento di identità”.

“Le forze politiche, sociali e culturali della Città – ha dichiarato il Consigliere comunale di Fondi Vera, Francesco Ciccone – hanno bocciato il Progetto di fattibilità sotto diversi punti di vista. Chi vive, lavora, frequenta abitualmente Piazza delle Benedettine ha fatto sentire la propria voce e vuole continuare a farlo. Toccherà a noi insistere nel sensibilizzare l’intera Amministrazione Comunale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fondi clicca qui