Santa Marinella, parcheggio a pagamento all’ex fungo: esplode la protesta

Santa Marinella – “Si susseguono le manifestazioni di dissenso e di protesta, contro la decisione di far pagare il parcheggio presso l’area dell’ex fungo”.

Lo sottolinea in una nota il consiglio direttivo del Centro Studi Aurhelio.

“Dopo la legittima chiusura del terreno privato a fianco dell’Arena Lucciola – sottolinea il Centro Studi -, l’area dell’ex fungo rimaneva l’unica zona libera dal pagamento in tutto il centro cittadino. Chi ha casa in centro, pendolari, residenti che si fermano un solo momento e turisti, non hanno scampo.

Inutile parlare del disagio provocato ai genitori degli alunni delle scuole che la mattina per lasciare i propri figli 10 minuti, debbono sottoscrivere un abbonamento mensile per non incorrere in vergognose sanzioni.

Il risultato è che una grossa fetta di gente non parcheggia per niente, dirigendosi verso altre zone della città e dell’area interessata se ne è fatto un deserto. Noi siamo per principio contrari al pagamento per la fruizione di parcheggi pubblici (tanto alla fine si discriminano sempre i meno abbienti). Qui a Santa Marinella però il problema non è solo cosa è stato fatto ma anche e soprattutto come. Gli stalli a pagamento sono stati maldestramente organizzati, con mancanza di stalli bianchi, minuti di cortesia, esenzioni, gratuità nei giorni festivi.

Tanto, ma tanto altro, potrebbe essere portato a sostegno di questa idea inopportuna e dannosa. Per portare i bambini a scuola oggi se ne sono viste di tutti i colori. Questa è una nefandezza e l’ex fungo ne è l’esempio più eclatante, di cui solo gente senza vergogna può avallare e far applicare. Una zona senza tutte le garanzie di sicurezza, senza posti dedicati ai disabili, illuminazione, una scala di accesso addirittura improba anche per chi è abile.

Una autentica schifezza amministrativa.

Tanto più che un consiglio di amministrazione della multiservizi, appena insediatosi, avrebbe potuto almeno mettere un freno a questa cupidigia di denaro. Per fortuna oggi si lamenta anche chi ha votato questo Sindaco e – conclude il direttivo del Centro – chi considerava con sufficienza quelli che questa estate hanno fatto le barricate contro questa scelta scellerata. Si lamentano, però rimangono sotto il tavolino a latrare come dei cani bastonati. ‘Che i vili siano dominati dai malvagi, è giusto’ Plotino”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link