Sport nelle periferie di Roma: presentato il Casilino Sky Park

Un parcheggio multipiano della periferia di Roma trasformato in un luogo di sport, cultura e socialità. Il Casilino Sky Park, progetto del Comune di Roma, finanziato attraverso il bando “Sport di Tutti – Quartieri” di Sport e Salute S.p.A., è stato presentato in mattinata alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, della consigliera regionale Michela Di Biase, del Ceo di Igt Global Lottery, Fabio Cairoli, e del presidente Fusolab, Dario Minghetti. Il progetto, che prevede una riqualificazione dell’area urbana del V Municipio della Capitale, avrà inizio ufficialmente il prossimo 2 giugno, offrendo una serie di attività e servizi sportive e culturali, destinate soprattutto ai più giovani.

“È un grande piacere perché questo progetto intreccia tanti elementi virtuosi che vorremmo riproporre in tutta la città. Innanzitutto, la rigenerazione urbana, come utilizzo intelligente di spazi abbandonati della città. Poi lo sport diffuso: è importante che ci siano opportunità di fare sport dove vivono le persone visto che includiamo tra i servizi essenziali anche lo sport”, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Stiamo disseminando l’Italia di progetti e iniziative per consentire allo sport di arrivare in ogni angolo del Paese. Anche oggi abbiamo portato avanti la mission della Società, che è promuovere lo sport, il diritto allo sport e i corretti stili di vita. Con la trasformazione del parcheggio multipiano in un’area di sport, cultura e socialità, non ci sarà soltanto una importante riqualificazione dell’area urbana, ma anche una concreta opportunità di sport e inclusione per 5mila beneficiari, tra cui bambini, ragazzi, over 65 e disabili», ha detto Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A.. (sportesalute.it)

(foto@SporteSaluteFacebook)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.