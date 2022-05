Verso il Gran Premio di Miami, Hamilton: “Sono emozionato, tutto è possibile”

“Ciao America! Sono emozionato per quello che ci aspetta, spero anche voi. Ogni giorno di questa vita è una benedizione, possiamo superare tutto. Nessuno è infallibile. Ci saranno sempre persone che ti ameranno quando sarai su e altre che ti prenderanno a calci quando sarai giù, è qualcosa che ho imparato in questo viaggio”.

Il messaggio di Lewis Hamilton in previsione del Gran Premio di Miami, del prossimo week end della Formula Uno, arriva diretto e pieno di speranza. Ha passato un periodo difficile dopo la perdita dello scorso Mondiale e oggi si rialza il pluricampione iridato, tra i mille ostacoli da affrontare in una stagione odierna in cui la Mercedes non riesce a dare ciò che negli scorsi anni ha collezionato in bacheca. Sui social personale Hamilton non molla e punta al suo traguardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lewis Hamilton (@lewishamilton)

