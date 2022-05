Affluenza record per il “Fondi Street Food – spring edition”

Fondi – Affluenza da record, negozi pieni, attività soddisfatte e grande movimento in tutto il centro storico: successo per “Fondi Street Food – spring edition”. La manifestazione, giunta ormai alla sua seconda edizione, ha regalato una domenica di musica, spensieratezza e divertimento al centro storico della città di Fondi con centinaia di persone arrivate anche dai comuni limitrofi. Dopo la sperimentazione natalizia, e il rodaggio della macchina organizzativa con la giornata del 24 aprile, ora i promotori si preparano ad un terzo appuntamento.

L’apprezzamento del pubblico, i commenti positivi e l’entusiasmo di chi ha vissuto l’evento hanno infatti portato il team dello Street Food a valutare anche una nuova edizione.

“Un ringraziamento speciale ai pub e alle attività di ristorazione – commentano gli organizzatori – che hanno creduto nell’evento e hanno avuto il coraggio di chiudere i locali in un giorno importantissimo dal punto di vista commerciale. Un sentito grazie ai negozi e ai commercianti che hanno avuto fiducia nonostante l’evento richiedesse la chiusura di Piazza Matteotti e Piazza Duomo e complimenti alle band che si sono esibite, dinnanzi al pubblico delle grandi occasioni, inondando di vita il cuore della nostra città”.

Tra i vari aspetti positivi dell’evento, come sottolineato anche dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, lo Street Food ha avuto la forza, il merito e la capacità di mettere d’accordo tanti ristoratori e titolari di locali della città, uniti e collaborativi per un obiettivo comune.

“Questo appuntamento – aggiunge il delegato al Centro Storico nonché presidente della commissione Politiche Giovanili Cristian Peppe – ha riunito un po’ quelle che sono le mie competenze. Tante le persone che hanno reso possibile la riuscita dell’evento ma voglio ringraziare in particolare Antonio Simonelli e tutto il team che ha lavorato senza sosta per curare la manifestazione nei minimi dettagli, le band, le attività commerciali di ogni tipologia, gli uffici e tutti i presenti. La più grande soddisfazione è stata ricevere commenti di apprezzamento dai visitatori dei comuni limitrofi e dei genitori per la buona riuscita del teatrino e dello spettacolo della Joydance Asd. Un altro passo in avanti, dunque, lungo il percorso intrapreso per promuovere il centro storico e farlo vivere e conoscere ad un numero di persone sempre maggiore”.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Fondi Turismo con il patrocinio del Comune di Fondi e si è svolto alla presenza e con il prezioso supporto del comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione Falchi di Pronto Intervento. Media partner Radio Show Italia 103e5.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fondi clicca qui