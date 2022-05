Collari d’Oro: consegnato il riconoscimento sportivo ad Angelo Crescenzo

Roma – Oggi, presso la sala d’onore del Coni, il presidente Domenico Falcone e il presidente del Coni Giovanni Malagò hanno conferito al nostro atleta Angelo Crescenzo il Collare d’oro al merito sportivo, la massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale.

Il riconoscimento è dovuto alla medaglia d’oro conquistata da Crescenzo nel 2018, dove si è laureato campione del mondo di karate nella categoria dei 60kg.

“Questo riconoscimento mi rende molto orgoglioso della mia carriera e non nascondo una certa emozione per un premio così di alto prestigio”, ha dichiarato Angelo Crescenzo.

Ad accompagnare l’atleta erano presenti la sua famiglia e i rappresentanti del gruppo sportivo dell’Esercito.

Nella foto in alto Giovanni Malagò, Angelo Crescenzo, Domenico Falcone e il Segretario Generale del Coni Carlo Mornati. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.