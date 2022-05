Contratto di Fiume Arrone, chiusa la prima riunione. Il presidente: “Presto un convegno sull’acqua”

Si è svolta la prima riunione delle associazioni e degli enti che hanno sottoscritto il contratto di Fiume Arrone.

I dodici sottoscrittori stanno lavorando già da mesi per costruire una progettualità utile al territorio e, dopo aver individuato una cabina di regia che funge da garante della rispondenza del percorso alle indicazioni metodologiche e normative ai vari livelli, nonché della coerenza con la pianificazione territoriale vigente, hanno provveduto ad aggiornare il piano operativo. È stato anche formato il comitato scientifico che si occuperà in modo prioritario di alcuni temi sensibili come turismo, erosione costiera e agricoltura.

Il presidente, Massimiliano Mattiuzzo, ha annunciato anche la prima iniziativa che sarà un convegno dedicato ai temi dell’acqua: con particolare attenzione a ottimizzazione dell’irrigazione, riduzione consumi, salinificazione per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulle necessità del territorio partendo proprio dal bene primario che supporta territorio e sviluppo.

