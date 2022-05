Dalla Regione Lazio via libera per 21 nuovi case Ater a Santa Marinella

Santa Marinella – “La Giunta regionale ha approvato la delibera per la riprogrammazione dei fondi destinati all’Ater di Civitavecchia per interventi di edilizia sovvenzionata. In particolare, le risorse ammontano a oltre 2,8 milioni di euro e verranno impiegati dall’Ater per l’acquisto di 21 nuovi appartamenti in località Elcetina, nel Comune di Santa Marinella, che provvederà poi ad assegnarli alle famiglie in graduatoria.

In questi anni il piano di interventi sostenuto dall’Amministrazione regionale sulle politiche abitative ha interessato anche l’Ater di Civitavecchia, che tra progetti completati e programmati prevede un impegno complessivo di circa 85,5 milioni di euro per oltre 650 alloggi da realizzare o ristrutturare.

“Prosegue l’azione della Regione per contrastare il disagio abitativo nei vari Comuni del Lazio: oggi abbiamo riprogrammato dei fondi bloccati da tanti per progetti mai partiti. I responsabili dell’Ater sono già a lavoro per completare le procedure amministrative, garantendo sempre trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di procedere in tempi brevi all’acquisto di 21 nuovi alloggi nel Comune di Santa Marinella, dove da troppi anni non si realizzavano interventi all’edilizia residenziale pubblica” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link