Dolore a Fondi per la morte dell’attore e regista Lino Capolicchio

Fondi – Il Sindaco Beniamino Maschietto, l’Amministrazione, il presidente Giulio Mastrobattista e tutti i membri del Consiglio comunale si uniscono al dolore della compagna Francesca Golino, del figlio Tommaso, dell’intera famiglia e dei suoi cari per la perdita di Lino Capolicchio.

L’attore, sceneggiatore e regista, nell’arco di oltre mezzo secolo di carriera, ha scritto una preziosa pagina della storia non solo della cinematografia italiana ma anche della città avendo a lungo vissuto a Fondi e avendo contribuito, in quanto membro del comitato scientifico dell’Associazione Giuseppe De Santis, ad esportare nel mondo tutto ciò che lega questa terra al grande schermo.

