Francesco e Kirill, l’indiscrezione da Mosca: scelto un nuovo luogo per l’incontro

Mosca – Bergoglio ha espresso il desiderio di visitare Paese Secondo The Astana Times, l’ambasciatore del Kazakistan a Mosca, Yermek Kosherbayev, ha incontrato il 1 maggio il Patriarca di Mosca, Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, che avrebbe accettato di partecipare al Settimo Congresso dei Leader del Mondo e delle Religioni Tradizionali, in programma dal 14 al 15 settembre prossimi, che si terrà a Nur-Sultan, capitale del Kazakistan.

Nel mese di novembre scorso, Kirill aveva ricevuto l’invito dal Presidente del Senato kazako in visita al Patriarcato di Mosca, e domenica scorsa, all’ambasciatore Kosherbayev avrebbe confermato la sua presenza. Sarà la seconda partecipazione del Patriarca di Mosca al Congresso dopo quella del 2012.

Papa Francesco, in un collegamento video col presidente kazako, lo scorso aprile, aveva espresso il desiderio di recarsi in Kazakhstan in occasione del 7° Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali. Tutto però dipenderà “dall’evolversi della crisi internazionale nonché dalle condizioni di salute di Papa Francesco”, come annota il sito Sismografo.

