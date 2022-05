Il Papa incontra il premier giapponese: “Inconcepibile l’uso e il possesso delle armi nucleari”

Città del Vaticano – Papa Francesco ha ricevuto oggi in Udienza S.E. il Sig. Fumio Kishida, Primo Ministro del Giappone, il quale ha successivamente incontrato l’Em.mo Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, è stata espressa soddisfazione per la collaborazione bilaterale, evocando l’80° anniversario delle relazioni diplomatiche. In tale contesto, è stato rilevato e apprezzato il contributo della Chiesa cattolica in molteplici settori della società giapponese.

Nel prosieguo della conversazione, sono state affrontate tematiche di carattere internazionale, con un’attenzione particolare alla guerra in Ucraina, sottolineando l’urgenza del dialogo e della pace e auspicando, a questo fine, un mondo libero dalle armi nucleari.

Durante l’udienza col Pontefice, durata 25 minuti, Francesco ha “parlato di armi nucleari, e di come ne sia inconcepibile l’uso e il possesso”, riferisce il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Foto © Vatican Media

