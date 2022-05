Medici aggrediti al Pronto soccorso di Civitavecchia, il Sindaco: “E’ inaccettabile”

Civitavecchia – L’aggressione che si è consumata nella notte tra il 1 e il 2 maggio presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia ha provocato reazioni da parte delle istituzioni indignate per l’accaduto.

Un uomo avrebbe raggiunto il pronto soccorso con il figlio ferito alla testa. Una ferita che i sanitari hanno ritenuto lieve, classificata come un codice verde.

Eppure il papà del giovane a un certo punto sembrerebbe aver dato in escandescenza fino ad aggredire verbalmente due medici del presidio ospedaliero. Un fatto per il quale sono intervenuti i Carabinieri.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, e il direttore generale Asl Roma 4 Cristina Matranga: “Condanniamo con forza quanto accaduto lunedì notte al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove due medici hanno subito una grave aggressione nel corso del turno notturno da parte di un cittadino. Sono stati rilevati anche danni alle strumentazioni dell’Ospedale sempre legati all’aggressione subita dal personale sanitario. Esprimiamo piena vicinanza alle vittime della aggressione, e stigmatizziamo ancora una volta un comportamento odioso, rivolto proprio a chi si prende cura della nostra salute. Un ringraziamento va alle Forze dell’Ordine che sono intervenute repentinamente evitando il peggio”.

Anche il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha stigmatizzato l’accaduto. “Ho appreso con amarezza dell’inquietante episodio avvenuto all’ospedale San Paolo – ha detto il primo cittadino -. È inaccettabile che due medici vengano aggrediti, nell’esercizio delle loro funzioni, mentre cioè si occupano della salute delle persone, peraltro in un presidio di emergenza come il pronto soccorso. Solidarietà ai professionisti colpiti e agli operatori di Asl e grazie alle forze dell’ordine per il risoluto intervento”.

