Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La circolazione intorno l’Italia si mantiene debolmente depressionaria, quanto basta per attivare condizioni a tratti instabili con fenomeni che culmineranno sui rilievi nelle ore diurne di martedì e mercoledì. Si tratterà di condizioni di spiccata variabilità, con schiarite anche ampie alternate ad annuvolamenti innescati da un debole flusso di correnti in quota mediamente occidentali. Queste daranno luogo ad una certa instabilità dal pomeriggio lungo le aree montuose, sia alpine che appenniniche, con rovesci e qualche temporale in locale sconfinamento alle adiacenti zone di pianura. Attenzione però, le piogge che bagneranno anche le bisognose regioni settentrionali risulteranno irregolari, di breve durata e non omogeneamente distribuite, quindi non in grado di risolvere il problema della grave siccità che continua a gravare soprattutto sul Nord Italia. Il contesto termico vedrà un lieve recupero delle temperature, con valori che si manterranno gradevoli e tipicamente primaverili.

METEO MERCOLEDI’ 04 MAGGIO. Avvio di giornata spesso soleggiato ad eccezione di addensamenti e qualche pioggia già al mattino su Piemonte e alta Lombardia, localmente sul sud della Sardegna. Formazione di instabilità dal pomeriggio su Alpi e Appennino, specie centro-settentrionale, con rovesci e temporali sparsi in locale sconfinamento agli entroterra di Marche e Abruzzo e in attenuazione in serata. Maggior instabilità al Nordovest con qualche pioggia o rovescio fino a sera tra Piemonte e Lombardia, fin sulle aree di pianura, comprese quelle dell’Emilia centro-occidentale. Una certa variabilità diurna coinvolgerà inoltre l’entroterra sardo, ma con piogge più organizzate in arrivo in serata sulle zone meridionali. Tempo più stabile al Sud in genere, con annuvolamenti diurni sulle zone interne ma più difficilmente associati a piovaschi, se non isolatamente sul Molise. Temperature in lieve aumento al Sud. Ventilazione al suolo da sudest, rinforzi intorno alle isole maggiori.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: insiste una condizione barica per la quale l’alta pressione non si impone con decisione e lascia filtrare umide correnti instabili. Giornata tra sole e nubi irregolari su Toscana, Umbria e Lazio, con maggiore soleggiamento su coste e pianure, qualche rovescio o breve temporale a ridosso dell’Appennino e in generale sui settori umbri al pomeriggio. Temperature stabili o in lieve flessione nelle massime, comunque primaverili e gradevoli. Venti in rotazione da Ovest-Sudovest, deboli a tratti moderati. Mare in prevalenza poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Prossimi giorni umide infiltrazioni instabile seguiteranno ad interessare le regioni del Centro Italia, senza che l’alta pressione riesca ad imporsi con decisione. Ci attendono dunque giornate spiccatamente variabili tra sole e annuvolameti irregolari, che saranno associati a locali acquazzoni o brevi temporali in particolare tra le ore pomeridiane e in prima serata. Fenomeni più probabili sull’entroterra e soprattutto a ridosso dei settori appenninici. Le tempeature si manterranno su valori tipicamente primaverili, senza grossi scossoni, in genere in linea con le medie del periodo. Probabile una perturbazione più organizzata tra giovedì pomeriggio e venerdì, ma da confermare in quanto l’attendibilità resta bassa.

(Fonte: 3B Meteo)