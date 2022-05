Pomezia, inaugurata via Armando Veneziani

Pomezia – Aperta al traffico la nuova strada che collega via dei Castelli Romani con via Spaventa, intitolata ad Armando Veneziani, lungimirante imprenditore che Pomezia ricorda per aver investito molto in Città negli anni ’60 e ’70. La nuova arteria, che rientra nel progetto di riqualificazione del Comparto D i cui lavori sono partiti a settembre 2020, decongestionerà il traffico veicolare e risolverà definitivamente la problematica degli allagamenti nella zona del sottopasso di via Spaventa.

Un intervento strategico atteso da anni che, insieme alle due nuove rotatorie che puntiamo a realizzare entro la fine dell’anno in via dei Castelli Romani e al bivio, renderà Pomezia una Città più vivibile e sicura. All’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, l’Assessore Luca Tovalieri e l’Assessora regionale Valentina Corrado.

