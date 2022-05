Il Papa a Mosca per incontrare Putin, il Cremlino frena: “Nessun accordo”

Mosca – Il Cremlino frena su un eventuale incontro Papa-Putin a Mosca. Al momento, infatti, non ci sono accordi su un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il Pontefice, come ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Parlando con la stampa, Peskov ha commentato le parole di Francesco che ha proposto d’incontrare Putin (leggi qui). Alla domanda dei giornalisti se la Santa Sede abbia contattato l’amministrazione presidenziale russa, proponendo un incontro tra i due leader, il portavoce ha risposto: “Tali iniziative vengono inviate attraverso i canali diplomatici. Non ci sono accordi su incontri e non sono stati raggiunti”. Peskov ha poi rifiutato di valutare la necessità e opportunità di un colloqui tra Putin e il Papa in questo momento.

