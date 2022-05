Il Patriarcato di Mosca contro il Vaticano: “Le parole del Papa non aiutano il dialogo”

Città del Vaticano – “È improbabile che le affermazioni” del Papa relative al suo colloquio con il Patriarca Kirill, “contribuiscano all’instaurazione di un dialogo costruttivo tra la Chiesa cattolica romana e quella russo ortodossa, in questo momento particolarmente necessario”. Lo ha dichiarato il Patriarcato di Mosca, in una nota diffusa dal suo dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne dopo le parole del Pontefice su Kirill, nell’intervista concessa al Corriere della Sera. “Dispiace che un mese e mezzo dopo il colloquio con il Patriarca, Papa Francesco abbia scelto il tono sbagliato per riferire il contenuto di questa conversazione”, si legge ancora nel comunicato. Francesco ha parlato di un colloquio, quello con Kirill, durato quaranta minuti (leggi qui) di cui i primi venti, secondo le parole del Pontefice, passati dal Patriarca di Mosca a leggere su un foglio le “giustificazioni” della guerra. Giustificazioni alle quali il Santo Padre ha risposto: “Non siamo chierici di Stato” (leggi qui).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte