Acilia, paura in via Morelli: minaccia di gettarsi dal quinto piano

Acilia – Mattinata di paura in via Domenico Morelli, ad Acilia, dove un uomo, sulla cinquantina, sta minacciando di gettarsi dal quinto piano di una palazzina. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. L’intervento delle forze dell’ordine e tuttora in corso.

In aggiornamento…

