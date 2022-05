Aperta alla cittadinanza la prima area fitness pubblica della Città di Anzio

Anzio – “Da questa mattina, con il posizionamento dei cartelli esplicativi e con il completamento del tappetino antitrauma, la prima area fitness pubblica della Città di Anzio è fruibile alla cittadinanza, nello splendido contesto del nuovo Belvedere sul Mare, collegato con un lungo percorso pedonale che costeggia la costa nord del nostro territorio”.

Lo ha affermato il Vicesindaco di Anzio con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, in riferimento all’apertura della nuova area fitness a cielo aperto ed alle numerose opere pubbliche ultimate dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Candido De Angelis.

