Ardea, al via i lavori per realizzare un nuovo percorso ciclopedonale in via Forlì

Ardea – È stato installato ieri mattina, in via Forlì, il cantiere per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale con annessa riqualificazione dell’importante arteria stradale che collega il quartiere di Nuova Florida con la Marina di Ardea, al fine di poter garantire la mobilità sostenibile del territorio.

I lavori prevedono il rifacimento dell’intero manto stradale lungo tutto il percorso di via Forlì, con la costruzione – ai margini della carreggiata – di un itinerario ciclopedonale riservato a pedoni e ciclisti.

Il nuovo percorso ciclopedonale sarà lungo oltre 1.800 metri e per l’intero tratto oggetto di riqualificazione è prevista la realizzazione della predisposizione per poter successivamente installare l’impianto di pubblica illuminazione.

