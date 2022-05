Formia, nuova area giochi della scuola primaria “Gianni Rodari”

Formia – È stata inaugurata la nuova area giochi della scuola primaria “Gianni Rodari” di via Palazzo, nel quartiere di San Pietro. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Gianluca Taddeo, il vice sindaco e assessore al Turismo Giovanni Valerio, il presidente della Commissione Servizi Sociali Giuseppe Antigiovanni, il dirigente scolastico dell’istituto Lorenzo Cuna, le insegnanti e gli alunni delle classi dell’infanzia. Un nuovo e moderno spazio ricreativo in cui poter giocare in tutta sicurezza.

“Si è realizzato un piccolo grande sogno per permettere a tutti gli studenti di giocare e sorridere insieme – ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, che si è detto particolarmente emozionato per aver fatto ritorno nella scuola che frequentò da ragazzo – E’ stata una giornata all’insegna del divertimento e l’occasione di far visita a realtà come questa, nella quale si riscontrano la sensibilità costante e l’attenzione di chi si occupa dei servizi educativi, e un’attitudine che va oltre l’insegnamento e l’impegno quotidiano.

I bambini hanno bisogno di riappropriarsi degli spazi esterni per giocare, stare insieme, socializzare senza condizionamenti, all’aria aperta, in totale sicurezza”. Dopo un breve ringraziamento il dirigente scolastico Lorenzo Cuna e il sindaco Gianluca Taddeo hanno tagliato il nastro per la gioia dei bambini.

