Golden Nations League, Ceccatelli: “Il sitting volley azzurro è ai vertici d’Europa”

A Sampeter, in Slovenia, la Nazionale femminile di sitting volley ha conquistato la vittoria nella Golden Nations League 2022. L’Italia, scesa in campo già certa del primo posto nel torneo, ha battuto con il punteggio di 3-0 (25-7, 25-11, 25-3) la Polonia. La vittoria delle ragazze di Amauri Ribeiro è stata la degna conclusione di un cammino fantastico: 4 vittorie in altrettanti incontri e contraddistinto da 12 set vinti e nessuno perso nel corso della manifestazione.

Nella gara di oggi contro la Polonia, si è vista la nazionale tricolore capace di mantenere la concentrazione alta per tutto l’arco della partita. Le ragazze di Ribeiro durante il match hanno sfoderano una prestazione da sottolineare in tutti i fondamentali, trovando sempre il guizzo decisivo nei momenti chiave dell’incontro. Anche quella odierna, dunque, è stata una partita ben giocata da Bosio e compagne che hanno dimostrato tutto il loro valore, manifestando una certa superiorità nei confronti di una Polonia che poco ha potuto contro l’evidente superiorità della nazionale italiana.

“Sono molto soddisfatto della vittoria in questo importante torneo – ha dichiarato il Commissario Tecnico dell’Italia Amauri Ribeiro – abbiamo confermato quelle che sono le nostre qualità e faccio i complimenti a tutte le ragazze perché hanno dimostrato una mentalità vincente. In questa Golden Nations League due giocatrici non sono potute essere presenti, ma tutte le altre atlete che sono scese in campo in questi tre giorni hanno svolto al meglio il proprio compito e questo ci ha permesso di ottenere la vittoria nel torneo”.

“Siamo felicissime del primo posto conquistato nella Golden Nations League – ha commentato il capitano Eva Ceccatelli – ci siamo confermate ancora una volta ai vertici della disciplina in Europa”. (Fipav)(foto@Fipav)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.