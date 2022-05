Latina, la Casa cantoniera di Borgo Sabotino diventa una sala musicale

Latina – “Un grande risultato per la nostra amministrazione ed un grande servizio offerto alla città ed ai suoi giovani. Sono molto soddisfatta, si tratta di un tassello che ci rende fieri ed orgogliosi”. Così Valeria Campagna, Capogruppo di Latina Bene Comune, ha commentato a margine dell’inaugurazione della nuova sala prove e registrazioni della Seaside Music Young nata nell’area della casa Cantoniera di Borgo Sabotino. Un risultato raggiunto grazie al progetto, bandito dalla Regione Lazio e vinto dal Comune di Latina, Itinerario Giovani. Il Comune, infatti, ha potuto dare in gestione alcuni spazi comunali ad un’impresa composta da giovani under 35.

“È un tassello in più – spiega Campagna – dopo che l’estate scorsa abbiamo già inaugurato il primo chiosco che è stato dato in gestione, sempre nell’ambito del finanziamento regionale, alla Seaside Music Young. Oggi siamo qui, presso la Casa Cantoniera di Borgo Sabotino, per festeggiare la nascita di una sala prove e registrazioni. L’opera progettuale si completerà, nei prossimi mesi, con l’apertura dello spazio polivalente presso la tipografia il gabbiano”. La sala prove è utilizzabile con effetto immediato ed usufruibile tramite un’apposita prenotazione effettuabile sul sito web della giovane impresa (www.seasidemusicyoung.it/).

“La bellezza di questa operazione – conclude la Capogruppo di LBC – sta proprio in questo: una giovane realtà latinense ha avuto sostegno per lo sviluppo della propria realtà imprenditoriale e, contemporaneamente, è stato offerto un servizio alla città. Latina ha una forte vocazione musicale, lo attesta la crescita dell’indirizzo musicale del Liceo Manzoni. Lo confermano anche i tanti artisti emergenti che si stanno facendo spazio sulla scena locale se non addirittura nazionale. Sono orgogliosa anche del luogo scelto per incubare questa nuova realtà: la casa Cantoniera di Borgo Sabotino. Un luogo caro alla città, sentito da Latina Bene Comune e dall’amministrazione Coletta. Un’operazione che rilancia il nostro progetto di una nuova vita e di rilancio delle case di quartiere di Latina”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Latina, clicca su questo link