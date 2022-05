Ponza – E’ stato un blitz a sorpresa. Una “visita” del tutto inattesa quella dei Carabinieri della Forestale e dell’ispettorato del Lavoro che da ieri controllano cantieri edili, discariche e non solo sull’isola di Ponza.

La voce s’è sparsa velocemente ed è stato un fuggi fuggi generale, nel tentativo di evitare quegli accertamenti che, invece, a quanto pare hanno fatto riscontrare diverse irregolarità.

Le violazioni riscontrate sarebbero soprattutto per lavoratori in nero e discariche, in particolar modo di scarti di materiale edile, sorte dal nulla in appezzamenti di terreno.

Insomma fatti per i quali sono scattate sanzioni amministrative.

Pare, però, sia solo l’inizio di attività di monitoraggio, ma anche di repressioni di illeciti, che Forestali e Ispettorato del lavoro proseguiranno anche nei prossimi giorni.

