Maccarese, lavori alle fogne di via dei Monti dell’Ara: l’inizio del cantiere slitta a settembre

Fiumicino – È terminato, presso gli uffici dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, l’incontro con Acea Ato 2 per affrontare le problematiche legate al cantiere che completerà il collettore fognario di via dei Monti dell’Ara a Maccarese.

“Questa è un’opera che i cittadini attendono da moltissimo tempo – afferma l’Assessore Caroccia –. In questi anni ho personalmente pressato Acea per fare in modo che il cantiere partisse ed ora finalmente sono arrivati tutti i nullaosta dai vari enti quali la sovrintendenza, la Riserva, la Maccarese Spa e le autorizzazioni comunali”. Nell’incontro odierno sono stati valutati punto per punto tutti i dettagli del progetto per effettuare la scelta migliore su modalità e tempi del lavoro.

“Gli scavi – aggiunge – devono obbligatoriamente avvenire a centro strada per preservare le alberature e, vista la profondità del collettore che viaggia tra i 3 ed i 4 metri, ci sarà bisogno di paratie e pompe dell’acqua per un lavoro sicuro e ben fatto.

Data la complessità di tutto il piano di lavoro si è deciso di concerto con Acea di posticipare a settembre l’inizio del cantiere, dando modo ad attività commerciali e stabilimenti di usufruire al meglio della stagione estiva. In questo mese di maggio ci sarà però una chiusura preparatoria di 5 giorni per sondare il terreno per poi partire ufficialmente con i lavori a metà settembre”. “Finiti i lavori del collettore fognario, passeremo immediatamente al potenziamento della rete idrica – conclude Caroccia – con un nuovo cantiere che da via dei Monti dell’Ara arriverà fino al Lungomare di Fregene, per 1,2 chilometri di strada”.

