Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il minimo di bassa pressione che si è organizzato sul settore delle Baleari e che sta portando piogge alluvionali sulla Spagna meridionale riuscirà a raggiungere anche l’Italia. A differenza del precedente che scelse la via dell’Africa, questa volta un provvidenziale impulso di aria più fresca dall’Europa centrale lo manterrà in auge sul Mediterraneo rinvigorendolo e trascinandolo fin sul nostro settore. Avrà una traiettoria arcuata che lo porterà in una prima fase, giovedì, tra la Tunisia e la Sardegna poi venerdì più a nord, tra la Sardegna e la Sicilia e infine nel weekend tra la Sicilia e lo Ionio settentrionale. Durante questi 4 giorni intensi sistemi nuvolosi carichi di pioggia interesseranno buona parte della Penisola a iniziare da ovest. La posizione del minimo, piuttosto bassa in latitudine non consentirà alle piogge più importanti di raggiungere tutto il Nord Italia, di cui una parte resterà tagliata fuori dal peggioramento soprattutto le zone alpine.

METEO GIOVEDÌ 05 MAGGIO. Nord, cieli grigi e piogge sparse al Nordovest e sull’Emilia Romagna, anche a carattere temporalesco nel pomeriggio sul basso Piemonte. Maggiore variabilità a est dove peggiora entro sera. Centro, cieli grigi e piogge sparse in Sardegna e sulla Toscana, anche a carattere di rovescio e localmente abbondanti in estensione entro sera a tutto il settore. Sud, nubi sparse e schiarite tra Sicilia occidentale e Campania, ampiamente soleggiato altrove con qualche velatura. Temperature in calo al Nordovest, Sardegna e regioni centrali. Stabili o in lieve aumento al Sud con massime fino a 25/26°C. Venti intorno scirocco moderati con rinforzi sullo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna. Mari mossi, molto mossi i bacini più meridionali.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: un fronte instabile avanza dal Tirreno verso Toscana, Umbria e Lazio. Nubi in progressivo aumento con piogge sparse entro primo pomeriggio e locali rovesci in serata, specie sulla Toscana; sul Lazio marginale coinvolgimento del viterbese e Appennino, con locali deboli piovaschi altrove. Lieve calo termico. Venti fino a moderati inizialmente di Scirocco, poi in rotazione tra Est e Nordest. Mare tendente a mosso.

Commento del previsore Lazio

Tempo in peggioramento nella giornata di giovedì su Toscana, Umbria e Lazio, per il transito di una perturbazione dal Tirreno, che porterà piogge a tratti da metà mattino a partire dai settori costieri di alto Lazio e bassa Toscana, in estensione nel corso del giorno ad Umbria e alta Toscana. Più asciutto sul medio-basso Lazio, salvo isolati piovaschi più probabili in serata. Sempre in serata piogge diffuse sulla Toscana, localmente a carattere di rovescio specie sui settori interni. Segue un venerdì ancora instabile con piogge diffuse nelle notte, più frequenti e intense sull’alta Toscana. Nel corso del giorno precipitazioni a tratti tra il debole e moderato, di nuovo più frequenti sull’alta Toscana, ma con instabilità in accentuazione anche sul Lazio a partire dai settori interni in estensione al comparto centro-occidentale, con rovesci localmente intensi e brevi temporali. Weekend che si mantiene variabile specie sul Lazio, con instabilità pomeridiano-serale associata a rovesci o temporali. Temperature massime in lieve flessione tra venerdì e sabato per la rotazione delle correnti da Nordest moderate-tese.

(Fonte: 3B Meteo)