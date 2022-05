Santa Marinella – Il Sindaco Pietro Tidei ha inaugurato ieri mattina i nuovi locali adibiti a palestra posizionati nel cortile della scuola elementare Centro di Santa Marinella.

Presenti al simbolico taglio del nastro della nuova palestra prefabbricata l’assessore alla pubblica istruzione Arch. Stefania Nardangeli e la coordinatrice scolastica del Plesso ins. Piera Gonnelli, intervenuta in vece della dirigente dott.ssa Velia Ceccarelli.

Foto 3 di 3





“Spero che con questa iniziativa che finalmente permetterà a tutti gli alunni di svolgere una sana e divertente attività motoria – ha detto il Sindaco –, sia stata fatta una cosa gradita ai bambini e a tutte le famiglie La prima e più importante novità è che le due nuove palestre che abbiamo installato presso i plessi Pirgus e Centro ottenute grazie ad un finanziamento che ci è stato concesso dal Ministero per la Pubblica Istruzione ora sono di proprietà del Comune.

Grazie al lavoro svolto dagli uffici, in particolare dall’ architetto Ermanno Mencarelli abbiamo potuto trasformare il noleggio temporaneo di queste strutture in un acquisto definitivo e pertanto da oggi queste palestre resteranno sempre a disposizione dei bambini. Ma la nostra opera di riqualificazione dell’ edilizia scolastica e in particolare di questo Plesso non si ferma qui.

Grazie a nuovi finanziamenti che potremo ottenere a breve accedendo ai fondi del PNRR costruiremo una vera e propria palestra in muratura al fianco di questo edificio scolastico e dunque, in futuro queste strutture prefabbricate potranno essere utilizzate anche per lo svolgimento di altre attività ludiche o didattiche.

Vorrei infine precisare che si tratta di locali , come ho già avuto modo di dire in precedenza, perfettamente a norma per ospitare i bambini essendo climatizzate e dotate di tutti i sistemi di areazione.”

Stamani l’appuntamento è presso il cortile della scuola Pirgus dove inaugureremo l’altra palestra destinata a soddisfare le esigenze anche dei bambini che frequentano le sezioni di materna e primaria di quel plesso cittadino.

