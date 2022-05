“VelaTerapia”: a Fiumicino il progetto per superare la disabilità sulle onde mare

Fiumicino – Esordirà sul litorale romano, a Fiumicino, domenica 8 maggio, il progetto di “VelaTerapia”. Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione di molteplici organizzazioni, dalla Aics Associazione Italiana Cultura e Sport sezione vela, dalla Lega Navale Italiana Sezione di Fiumicino, dall’Aipd Associazione Italiana Persone Down, dal Rotary San Pietro Satellite del Roma Tevere, ma soprattutto dalla collaborazione della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino, e dalla spinta propulsiva del Comandate Giuseppe Strano, e di tutto il personale della Guardia Costiera grazie alla sua sensibilità e passione per il mare.

L’idea di poter dare la possibilità a tutte le persone con e senza disabilità di poter vivere un’esperienza verso la crescita personale, l’integrazione e la condivisione della cultura e dei veri valori legati al mare, sono i punti cardine del progetto.

L’acqua e la vela costituiscono un binomio come terapia e riabilitazione sociale, una prova per superare il disagio dell’handicap, uno sforzo per raggiungere la normalità, attraverso un progetto che, apparentemente, sembra un “sogno”. L’obiettivo è quello di congiungere terapie riabilitative e momenti di socializzazione. La sfida è portare la persona disabile a vivere la realtà della vela, come una esperienza da condividere insieme ai tanti compagni di equipaggio, in un clima di arricchimento personale e di socializzazione. L’appuntamento è per domenica 8 maggio, a partire dalle ore 10, in Darsena.

