Violenza di genere, Carabinieri in videoconferenza con gli studenti del liceo “Dante Alighieri”

Latina – Proseguono le conferenze sulla “Cultura della legalità” presso gli istituti scolastici della città di Latina e Provincia.

Nell’ambito delle iniziative connesse al protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri ed il Ministero dell’Università e della Ricerca nei giovani, il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, Tenente Monica Loforese ha partecipato all’incontro didattico con 405 studenti del triennio del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, collegati on line.

La videoconferenza è stata fortemente voluta dalla Preside Dott.ssa Eleonora Lofrese, unitamente al Professor Antonio Incandela e alla Professoressa Elena Polselli, al fine di approfondire la tematica della violenza di genere a seguito del Convegno organizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina il 9 marzo scorso “Donne: una rete per uscire dalla violenza”, al quale hanno partecipato 300 studenti degli Istituti Superiori di Latina in presenza, e seguito da numerosi Istituti Scolastici della Regione Lazio che si sono collegati in diretta streaming e sull’emittente Lazio TV.

L’Ufficiale, premettendo che il fenomeno della violenza di genere è articolato e complesso “perché ha profonde radici culturali e sociali basate sugli stereotipi di genere”, ha inteso spiegare il meccanismo della correlazione tra il concetto di stereotipo e il concetto di pregiudizio che, in forme diverse, negano la parità di genere e costituiscono il principale ostacolo alle pari opportunità.

Attraverso l’analisi dell’evoluzione normativa, in tema di tutela delle donne vittime di violenza, ha sottolineato la grande attenzione del legislatore internazionale e nazionale sulla delicata tematica.

Partendo dall’articolo 3 della Convenzione di Istanbul che definisce la violenza sulle donne come “violazione dei diritti umani”, il Tenente Loforese ha enucleato le varie condotte con cui la violenza può essere agita perché la conoscenza crea consapevolezza. Contestualmente è stato spiegato il c.d. ciclo della violenza per poi analizzare le misure a sostegno delle donne.

Al termine della sua esposizione, l’Ufficiale ha risposto alle domande proposte dagli studenti e, ha ribadito la necessità di un’educazione di genere, a cui tutti siamo chiamati.

Educazione fondata sul rispetto delle differenze e sul rispetto degli orientamenti e delle preferenze di ciascuno di noi per il superamento degli stereotipi legati al genere e il consolidamento di una società basata sull’accettazione delle differenze reciproche, il rispetto reciproco e le pari opportunità.

La Professoressa Polselli, a nome del Liceo Classico Dante Alighieri, ha rivolto un ringraziamento al rappresentante dell’Arma intervenuto, sottolineando l’importanza di tali incontri fra i Carabinieri e gli studenti per rafforzare le loro conoscenze attraverso la diffusione della cultura della legalità.

