Animali da compagnia a Ladispoli, in arrivo libretti per farmaci veterinari gratuiti

Ladispoli – L’Amministrazione comunale ricorda che a Ladispoli prosegue l’iniziativa dei libretti per ottenere i farmaci veterinari gratuiti.

“Un progetto – ha commentato la delegata al Benessere e tutela degli animali, Caterina Carlomagno – a sostegno degli anziani e delle famiglie a basso reddito che posseggono animali da compagnia, che da subito è stato molto apprezzato dai cittadini di Ladispoli. La presenza di un animale da compagnia, soprattutto nelle persona anziane, molto spesso aiuta a sentirsi meno soli. Un segno di grande aiuto e sensibilità dimostrata dal nostro Comune verso il sostegno degli animali che vanta di pochi uguali nel Lazio”.

L’iniziativa prevede farmaci veterinari gratuiti per le fasce di reddito fino a 8500 euro. Per poter accedere al servizio, riservato ai residenti nel comune di Ladispoli, occorre presentare la richiesta per ottenere il libretto farmaci veterinari (il modulo è scaricabile dal sito istituzionale del comune di Ladispoli). Le farmacie autorizzate sono solo quelle comunali gestite da Flavia servizi: Farmacia 1 – Via Firenze 44; Farmacia 2 – Viale Europa 22; Farmacia 3 – Via Bari 72; Farmacia 4 – Via Roma 88°.

Per tutte le informazioni e la modulistica:

https://www.comunediladispoli.it/farmaci-veterinari-gratuiti

