Arriva la “Circeo Run”: domenica 8 maggio gara su strada di 10 km

San Felice Circeo – L’edizione 2022 della corsa all’ombra della maga – quest’anno intitolata III trofeo Christian Rotta – proporrà un percorso di grande fascino con partenza da piazzale Cresci – sul lungomare – passaggio sul rettilineo de La Cona, la zona commerciale di San Felice, salita verso il borgo antico – con attraversamento di Vigna la Corte, il giardino panoramico del centro storico con vista sulle isole pontine – per poi scendere nuovamente verso il mare, accarezzando la villa romana dei Quattro Venti, per arrivare al traguardo, posto all’altezza di Torre Vittoria, una delle storiche torri difensive dell’area.

“La Circeo Run – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – riparte dopo il forzato stop pandemico. E’ un altro passo verso quel ritorno alla normalità che tutti agognamo dal primo lockdown. San Felice è pronta a dare il benvenuto ai corridori e alle loro famiglie, per un fine settimana di sport, turismo e relax.”

“La Circeo Run – aggiungono gli assessori Felice Capponi e Rita Rossetto – conclude un anno straordinario di sport al Circeo, tornato lo scorso giugno con le prime finestre post Covid. Sono stati mesi di eventi internazionali, come la Spartan Race, grandi manifestazioni nazionali (la Maratona Maga Circe, lo Sportcity Day e la Circeo Run), il volley con l’ICS Beach Tour Volley, le attività del Centro Ferie Salvatorecon il rugby in carrozzina, il “World inclusive trip” di handbike di Sasha Avdevich e una recente tavola rotonda italo-danese su sport e disabilità.” “Migliaia di persone – conclude Felice Capponi – hanno visitato il Circeo per partecipare o assistere a questi eventi, confermando che lo sport è un volano per destagionalizzare il turismo. A dimostrazione di questo, a margine della corsa sono in programma diversi eventi culturali in tutto il paese.”

lI 7 e l’ 8 maggio, Circeo Run darà la possibilità ai suoi iscritti e alle loro famiglie di coniugare lo sport con la cultura e il piacere dell’esplorazione. Attraverso la Pro Loco sarà possibile scegliere e prenotare diversi itinerari alla scoperta dell’antica storia di San Felice Circeo: percorso Villa dei Quattro Venti e centro storico, una camminata dall’antico sito archeologico di epoca romana e il borgo antico; visita guidata alla Grotta delle Capre, una passeggiata sulla scogliera, immersi nella macchia mediterranea del versante sud del promontorio; tour in barca “Navigando sulla Rotta di Ulisse” alla scoperta delle grotte marine della zona e delle sue torri costiere.

“In sinergia con Comune, Parco e Pro Loco – conclude Emanuele Molena, organizzatore della corsa – abbiamo costruito una corsa di grande fascino e un network di attività culturali. Chi verrà al Circeo si immergerà in una zona straordinaria dal punto di vista culturale e paesaggistico, che potrà vivere con le iniziative culturali o correndo. Siamo lieti che la Circeo Run chiuda un anno di grande sport a San Felice, aprendo una nuova stagione, si spera definitivamente lontano da chiusure e mascherine.”

