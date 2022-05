Due nuovi ponticelli su via Coccia di Morto a Focene: aggiudicata la gara d’appalto

Fiumicino – E’ stata aggiudicata la gara di appalto per la realizzazione dei due ponticelli su via Coccia Di Morto a Focene. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, precisando che “ci sono stati dei ritardi dati anche dal fatto che la procedura da effettuare aveva un iter lunghissimo, in primis per ottenere tutti i permessi dagli enti competenti: Riserva ente parco, consorzio di bonifica, Adr e genio civile”.

“Solo per l’ottenimento dei permessi ci sono voluti circa 3 anni – spiega Caroccia – ed ottenuti quelli, sei mesi fa, abbiamo bandito una prima gara di 500mila euro alla quale hanno partecipato sei ditte, e tutte hanno fatto riserva perché a causa dei problemi legati al Covid c’è stato un aumento vertiginoso dei costi della materia prima. Per questo la prima gara è andata nulla. Adesso abbiamo aumentato a 600mila euro la gara e finalmente il 21 aprile scorso sono state aperte le buste ed abbiamo affidato l’appalto a Edil Pi.Ma Srl e nel mese di giugno si aprirà il cantiere dei due ponticelli su via Coccia di Morto”.

Di concerto ai due ponticelli verranno realizzate anche due rotonde con passaggi pedonali ed un nuovo tratto di ciclabile che andrà dalla prima rotonda di via dei Polpi a via del Consorzio Focense, dove sarà la seconda rotonda.

“Sono tanti lavori connessi, per un’opera globale molto importante – conclude Caroccia – capisco i cittadini che in questi anni ha sollevato critiche costruttive, ne abbiamo fatto tesoro e capisco benissimo che in questi casi la burocrazia ha dei tempi molto lunghi, ma finalmente siamo arrivati ad un dunque e a Giugno partiranno i lavori. Ne approfitto per comunicare anche che nelle prossime settimane partiremo con i lavori di asfaltatura su tutta via di Focene, particolarmente provata dai lavori di fibre ottiche ed allacci”:

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link