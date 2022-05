Finale di Conference League, la Roma ai tifosi: “Biglietti speciali e gratuiti”

Roma – La Roma vola in finale di Conference League, in programma a Tirana il 25 maggio contro il Feyenoord, e i tifosi giallorossi vanno a caccia dei biglietti per un posto all’Arena Kombëtare, uno stadio che contiene meno di 22mila spettatori.

La Roma destinerà una parte dei biglietti ad un gruppo di tifosi ‘speciali’: “Il Club ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, garantendo loro – gratuitamente – un biglietto per la finale”, ha fatto sapere la Roma riferendosi ai ‘coraggiosi’ che ad ottobre dello scorso anno volarono in Norvegia per assistere alla sfida persa 6-1 dalla formazione di José Mourinho.

“L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal Bodo/Glimt. Pertanto, il codice univoco sarà inviato entro il 7 maggio all’indirizzo e-mail utilizzato per l’acquisto del biglietto sul portale di biglietteria del Bodo”, ha spiegato il club.

Per assegnare gli altri biglietti, oggi scatterà “un concorso per tutti gli altri abbonati. Considerando la limitata disponibilità dello stadio, il Club ha deciso di concedere solo agli abbonati gli altri biglietti a propria disposizione: dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 6 maggio, potranno infatti registrarsi a un concorso. I fortunati vincitori riceveranno un codice univoco e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto gratuito. Il link al portale della Uefa sarà comunicato ai tifosi nella e-mail che conterrà anche il codice vinto. Una volta ricevuta l’e-mail, i vincitori potranno richiedere immediatamente il biglietto. Il portale Uefa sarà attivo fino alle ore 18:00 di martedì 10 maggio. Oltre tale termine non sarà più possibile richiedere il titolo di accesso”, ha spiegato la Roma dal proprio sito. “Fino a esaurimento dei posti dedicati, i titolari di abbonamento Disabili/Invalidi 100% con accompagnatore potranno richiedere il codice per ottenere il biglietto gratuito per sé e per un accompagnatore su un apposito form”. (Adnkronos)(foto@AsRomaTwitter)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.