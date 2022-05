Fiumicino, distanze ridotte tra territorio e Ue: apre lo Sportello del cittadino europeo

Fiumicino – Apre a Fiumicino lo Sportello del cittadino europeo per ridurre la distanza fra l’Ue e il territorio, per aiutare i cittadini a scoprire e capire come accedere alle sovvenzioni, ai contributi e ai fondi europei con lo scopo di aprire un’impresa o un’attività.

Nato da un’idea dell’eurodeputata di Forza Italia, Luisa Regimenti, lo Sportello è già presente in altri 4 comuni (Rieti, Latina, Monterosi e Lanuvio), oltre a quello istituito presso i municipi XI e XII di Roma, con l’obiettivo di aprirne 25 in due mesi.

Quello di Fiumicino sarà presentato il 7 maggio alle ore 17, presso l’Hotel Best Western Rome Airport. Oltre alla promotrice, Luisa Regimenti, interverranno Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale Microcredito, Raffaello Biselli, segretario comunale di Forza Italia, Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino, Rossella Angius, referente dello sportello di Fiumicino e Alessandro Battilocchio, deputato e coordinatore provinciale di Roma di Forza Italia. Modererà il dibattito Alessandra Feduzi, avvocato ed esperta di tematiche europee.

“I fondi europei – spiega la Regimenti – sono un’occasione straordinaria per i cittadini italiani. Ma spesso non sanno come accedervi, come sfruttarli, come servirsi delle misure messe in campo dal governo e grazie ai sostegni forniti dall’Europa. Per questo motivo ho deciso di aprire nei comuni del Lazio lo ‘Sportello del cittadino europeo’, che deve diventare un punto di riferimento per guidare e sostenere chi vuole utilizzare i bandi. Tante volte una buona idea dei nostri giovani non viene sfruttata per difficoltà ad accedere ai fondi. Lo Sportello è un aiuto fornire informazioni, consigli, risposte in base alle singole esigenze, un monitoraggio costante dei bandi in uscita, lo strumento per affiancare gli interessati nell’iter per il conseguimento dei fondi spesso molto complicato”.

