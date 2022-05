Internazionali d’Italia: dopo Berrettini costretto alla rinuncia anche Musetti

Roma – E’ un Internazionale d’Italia senza Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Quest’ultimo ha dovuto rinunciare nella giornata di oggi con un annuncio personale. Ha effettuato gli esami che non sono stati positivi per l’azzurro. L’infortunio alla coscia sinistra è più grave del previsto. Problema fisico che già lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Madrid contro Alexander Zverev.

“Sono obbligato a saltare il torneo che amo di più, ovvero Roma e anche Lione. Ma ci vedremo sicuro a Parigi”. Con queste parole Musetti annuncia il forfait, come riporta SportMediaset.

(foto@Federtennis-Facebook)

