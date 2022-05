La Ferrari al Gran Premio di Miami, Leclerc: “Continuo a lavorare per vincere”

Miami – “La mia mentalità non è cambiata, ma è ovvio che mi sento meglio dallo scorso anno sapendo ora di poter vincere. Ma l’approccio non cambia e dobbiamo continuare a lavorare”. Charles Leclerc è carico a qualche ora dalle qualifiche ufficiali del Gran Premio di Miami. La Formula Uno sta per vivere un altro storico appuntamento nella festa del circuito cittadino della Florida. Il ferrarista ne parla alla stampa.

“Sono stato alla partita di baseball di Miami, è stato bello – ha aggiunto il leader del Mondiale dopo quattro gare -. Ho fatto qualche lancio. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di andare in pista. Dopo Imola ho voltato pagina, abbiamo perso dei punti e ho analizzato la situazione. Fin dall’inizio della stagione siamo sempre lì, con una battaglia ravvicinata con Red Bull. Daremo tutto e speriamo di poter vincere”. Dopo la delusione di Imola il pilota della Rossa desidera evidentemente prendersi una bella rivincita. (foto@ScuderiaFerrariTwitter)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.