SITUAZIONE. Il vortice di bassa pressione che a inizio settimana ha portato forti condizioni di maltempo sulla Spagna centro meridionale si avvicina rapidamente all’Italia e proprio nella giornata di venerdì sarà sull’area tirrenica, con un minimo tra la Sardegna e la Sicilia. Questo conferirà al tempo caratteri fortemente instabili e a tratti perturbati su diverse regioni. Gli ammassi nuvolosi saranno in rapida rotazione attorno al minimo quindi non mancheranno delle schiarite soprattutto nelle zone prossime all’occhio ma saranno schiarite effimere di breve durata. Le piogge e i temporali risulteranno più incisivi sulle regioni centro settentrionale e meno al Sud dove il grosso arriverà a fine giornata e nel corso weekend. Ora non ci resta che vedere un dettaglio per i vari settori.

METEO VENERDÌ 06 MAGGIO. Nord, nella prima parte della giornata piogge e rovesci anche a carattere temporalesco saranno più probabili tra il basso Piemonte e l’Emilia Romagna, sporadici tra bassa Lombardia e basso Veneto, poco rilevanti o assenti su Alpi, Prealpi e pedemontane. Nelle ore centrali qualche temporale si attiverà sulle Alpi e le Prealpi centro occidentali e ancora sul Piemonte specie occidentale, isolatamente anche su ovest Emilia mentre altrove dovrebbe prevalere nuvolosità senza fenomeni. In serata ancora qualche possibile debole fenomeno tra Emilia Romagna e basso Veneto, prevalentemente asciutto altrove. Centro, rovesci e temporali saranno possibili sulla Sardegna fin dal mattino, una nuvolosità irregolare interesserà invece i settori peninsulari con fenomeni deboli e discontinui. Nel pomeriggio ancora rovesci e temporali in Sardegna, temporali in formazione anche sui settori peninsulari tra Appennino e fascia tirrenica con locale interessamento anche dei litorali toscani e laziali, qualcuno anche di forte intensità. Nuvolosità poco attiva lungo l’Adriatico. Verso sera graduale dissipazione dei fenomeni sui settori peninsulari mentre insisterà ancora qualche temporale sulla Sardegna orientale. Sud, al mattino nuvolosità irregolare sui settori peninsulari con qualche pioggia tra Molise, Campania, Puglia centro settentrionale e Basilicata. Maggiori schiarite su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio arriva qualche temporale sulla Sicilia occidentale, non escluso anche a carattere intenso su Trapanese e Palermitano, altrove variabilità e fenomeni assenti o del tutto sporadici. In serata possibili forti temporali sulla Sicilia, ampie schiarite altrove. In nottata forti temporali sulla Calabria meridionale. Temperature in calo al Nord e sotto media, stabili o in lieve calo al Centro, in lieve calo al Sud ma localmente ancora sopra media. Venti tesi o forti a rotazione ciclonica. Mari, molto mossi, anche agitati i Canali.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: una perturbazione in risalita dal Tirreno raggiunge Toscana, Umbria e Lazio, mantenendo il tempo instabile con frequenti piogge e rovesci localmente a carattere temporalesco, specie su Lazio e bassa Toscana nel corso del pomeriggio; piogge diffuse nel corso della notte su Toscana ed Umbria, ad intermittenza e sparse durante la giornata. Temperature in calo. Venti moderati-tesi da Nordest su Toscana ed Umbria, da Sud-Sudest sul Lazio. Mare tendente a mosso o molto mosso. Seguiranno aggiornamenti.

Commento del previsore Lazio

Tempo in peggioramento nella giornata di giovedì su Toscana, Umbria e Lazio, per il transito di una perturbazione dal Tirreno, che porterà piogge a tratti da metà mattino a partire dai settori costieri di alto Lazio e bassa Toscana, in estensione nel corso del giorno ad Umbria e alta Toscana. Più asciutto sul medio-basso Lazio, salvo isolati piovaschi più probabili in serata. Sempre in serata piogge diffuse sulla Toscana, localmente a carattere di rovescio specie sui settori interni. Segue un venerdì ancora instabile con piogge diffuse nelle notte, più frequenti e intense sull’alta Toscana. Nel corso del giorno precipitazioni a tratti tra il debole e moderato, di nuovo più frequenti sull’alta Toscana, ma con instabilità in accentuazione anche sul Lazio a partire dai settori interni in estensione al comparto centro-occidentale, con rovesci localmente intensi e brevi temporali. Weekend che si mantiene variabile specie sul Lazio, con instabilità pomeridiano-serale associata a rovesci o temporali. Temperature massime in lieve flessione tra venerdì e sabato per la rotazione delle correnti da Nordest moderate-tese. Seguite gli aggiornamenti sul sito.

(Fonte: 3B Meteo)