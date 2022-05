Ostia, i bagnini ringraziano Falconi: “Ha assicurato controlli e tutele”

Ostia – Pace fatta tra il minisindaco Mario Falconi e i bagnini di Ostia.

I membri della sezione Lazio dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti hanno infatti voluto ringraziare il presidente del Municipio X per aver ascoltato le richieste avanzate nelle scorse settimane: “Falconi – scrivono dall’associazione – ha assicurato controlli capillari su tutto il personale impiegato nelle spiagge libere di Roma Capitale e, a seguito di queste parole, il Municipio X ha anche provveduto alla rettifica di un passaggio del bando del servizio di salvataggio sulla spiaggia di Castel Porziano (leggi qui), dove venivano citati i contratti di categoria in maniera generica, ribadendo l’obbligo dell’aggiudicatario al completo rispetto del solo Ccnl Ppee Turismo, firmato da Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil e Ugl”.

“Rimaniamo fiduciosi – dicono – che alle parole del presidente seguano i fatti“.

