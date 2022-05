Fiumicino – “Dopo due lunghi anni di stop a causa Covid, nonostante il maltempo e lo sciopero annunciato dal comparto scolastico, oggi è finalmente ripartito il Piedibus ad Aranova”. A darne notizia è il Consigliere comunale Roberto Severini, che ha partecipato all’iniziativa inserita nel Progetto Tirreno Eco Schools, promossa dall’Eco Comitato e dall’Associazione del Territorio Crescere Insieme, con la partecipazione di Euromobility.

“Siamo orgogliosi di aver ridato vita a questo progetto, – spiega il Presidente del Consiglio d’Istituto Scolastico Francesca De Pascali – legato alla tutela dell’ambiente ed al risparmio energetico ed alla riduzione di traffico e smog in città. Un’occasione di aggregazione e di coinvolgimento dei nostri giovanissimi ragazzi, per farli divertire andando a scuola nel rispetto della natura.

Ringrazio Euromobility, l’Eco Comitato, i volontari dell’Associazione Crescere Insieme e Berny’s Bar, sempre disponibile, per le caramelle offerte ai bambini durante il percorso. Un particolare ringraziamento va al Comandante della Polizia Locale per aver mandato una pattuglia dei vigili a controllare e vigilare sulla viabilità ed allo “Zainobus” di Franco Citracca, per aver alleggerito la camminata dei bambini, portando in macchina gli zaini fino alla scuola”.

“Il Piedibus ad Aranova sarà attivo fino alla fine dell’anno scolastico – conclude Severini – ovviamente, il progetto sarà attuato anche il prossimo anno scolastico, arricchito da novità”.

