Sashimi di salmone, avocado, e riduzione al Campari: la ricetta di Ciro Accardo

La carriera di Ciro Accardo inizia appena terminate le scuole superiori, dove ha potuto apprendere le basi della ristorazione. “Avevo voglia di passare dalla teoria alla pratica subito – racconta – e quindi ho iniziato come aiuto pizzaiolo”. Solo dopo qualche anno si è lanciato in un’esperienza lavorativa diversa in una grande cucina a Milano marittima, dove ha scoperto la sua passione vera: la cucina di Mare. Seguendo il primo Chef, ho imparato molto sulla cucina di pesce, tanto poi da sentirmi sicuro e iniziare una nuova avventura come responsabile di Cucina. Ha fatto la sua prima esperienza in un ristorante a Pompei, dopo due anni ha accettato la sfida di Craft27, a Torre Annunziata.

La ricetta: Sashimi di salmone, avocado, e riduzione al Campari

Ingredienti

120 gr di salmone

70gr avocado

80ml campari

20gr zucchero

Olio q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Salsa teriaky q.b.

Preparazione

Tagliare a fettine di 1 cm il salmone precedentemente abbattuto. Privare l’avocado delle buccia e tagliare sottilmente delle fettine .

Nel frattempo mettiamo su una pentola un bicchiere di campari con 2 cucchiai di zucchero e lasciamo che si sciolga , a questo punto aspettiamo che si riduca.

Alternare su un piatto fettine di salmone e fettine di avocado; poi condire con olio, sale ,pepe, salsa teriaky e riduzione al Campari.

