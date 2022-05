Ardea – A distanza di due anni dal maxi incendio che colpì il deposito di pneumatici di via di Valle Caia i miasmi aleggiano nell’area e causano un odore acre che invade l’intera zona.

L’incendio nell’agosto del 2020 fu tragico (leggi qui): otto capannoni presero fuoco e sei di questi vennero completamente distrutti dalle fiamme. I fumi e le polveri tossiche si sparsero su tutta l’area circostante portando l’amministrazione a dichiarare l’evento un vero e proprio “disastro ambientale”. Un danno anche economico per la città, considerando le numerose attività agricole presenti nell’area.

Pochi giorni fa, però, i cittadini della zona hanno segnalato sui social e ai giornalisti locali la presenza di esalazioni malsane emanate dallo scheletro di uno dei capannoni che presero fuoco. I residenti hanno chiamato i Carabinieri di Ardea per effettuare un sopralluogo e segnalare la situazione alla Asl Roma 6.

Sul posto è giunta una pattuglia della radiomobile della tenenza che ha ispezionato i luoghi, scattando diverse fotografie delle criticità, a partire dai fumi che escono dai mucchi del combusto ancora non trasferito in siti idonei. Non è ancora certo se i miasmi siano di natura tossica o meno, ma l’aria è irrespirabile secondo le testimonianze degli abitanti, che dopo due anni sono giunti al limite della sopportazione.

Molti sono pronti a trasferirsi, ma c’è anche chi non si dà per vinto ed è disposto a scendere di nuovo in protesta di fronte al deposito nelle prossime settimane.

