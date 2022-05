Case Ater in via Porto di Claudio, Feola-Fata (FdI): “Tra cantieri aperti e cumuli di immondizia”

Fiumicino – “I residenti del complesso popolare di via Porto di Claudio ci hanno contattato in merito ad un grande cumulo di immondizia che si è venuto a formare durante i lavori di ristrutturazione delle case Ater di Fiumicino, una situazione paradossale del quale resta solamente una grossa quantità di materiali”. E’ quanto dichiarano in una nota Roberto Feola e Patrizia Fata rappresentanti del Circolo territoriale Fratelli d’Italia – 4 Aprile 1992 a Fiumicino.

“Richiediamo che si possa procedere quanto prima alla rimozione dei materiali – proseguono i due rappresentanti – per ristabilire un minimo di decenza all’interno del complesso popolare e dare un vero segnale di risanamento dello stesso. Questi lavori, iniziati subito dopo le nostre denunce di degrado e pericolosità di un anno fa, sembravano porre fine a cornicioni che cadevano e facciate fatiscenti, ma lasciano perplessi per i pochi risultati visibili”.

“Ovviamente, continueremo a monitorare il tutto e osserveremo se con con il tempo si potranno anche completare i tanti progetti dichiarati all’apertura dei cantieri e capire le reali intenzioni da parte di Ater di riqualificare il complesso popolare di via Porto di Claudio”.

